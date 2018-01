¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

"Esto se cura con amor": la enseñanza de Miguel Ángel Russo en su lucha contra el cáncer



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Pablo Velozo

Un mensaje que emociona. El actual entrenador del Millonarios de Colombia, Miguel Ángel Russo, protagonizó una especial conferencia de prensa en su retorno a suelo ‘cafetalero’ el pasado lunes.

Russo, que tuvo un paso histórico por Universidad de Chile en 1996 alcanzando la semifinal de la Copa Libertadores, habló públicamente de su constante y agotadora lucha contra un cáncer de próstata.

“Esto se cura con amor, nada más”, afirmó entre lágrimas el adiestrador, en una rueda de prensa donde además agradeció al club por mantener en silencio la información.

“Todos en el club sabían lo que me pasaba y me respetaron muchísimo. El silencio es bueno”, complementó, haciendo hincapié en que “estoy muy agradecido con los directivos, mis jugadores, la gente, con Carlos Castro, que fue mi oncólogo y trabajó con la gente en Buenos Aires, Juan Ignacio Caicedo y también agradecido con los oncólogos de la Clínica del Country, que me dieron mucho amor”.

Según informaciones de diario Clarín, Russo fue operado en dos ocasiones en el marco de su tratamiento, ambas de manera exitosa. Su cuerpo respondió bien y por eso retomó sus actividades ligadas al fútbol.

“Estamos bien, contentos con la gente que incorporamos, esperamos que puedan acomodarse y ahora a disputar finales, que es lo que necesitamos. Lo hacemos todo para disputar finales”, habló en lo netamente futbolístico el DT, que junto a los ‘azules’ disputará la Copa Libertadores en el grupo 7, donde también estarán Independiente (Argentina), Deportivo Lara (Venezuela) y Corinthians (Brasil).

Tendencias Ahora