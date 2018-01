Ander Herrera llenó de elogios a Alexis Sánchez: "Es maravilloso tenerlo con nosotros"

¿encontraste un error? avísanos

Alexis Sánchez aprobó con nota sobresaliente su debut en Manchester United. Pese a no anotar, el chileno se lo vio participativo, creando varias ocasiones y matriculándose con una asistencia en la goleada de su equipo por 4-0 sobre el Yeovil.

De hecho, el tocopillano fue elegido como la figura del compromiso y los medios ingleses sólo tuvieron palabras de elogios para el seleccionado nacional.

Los que también quedaron contentos con la actuación de Sánchez fueron sus compañeros. Ander Herrera, volante español que marcó ayer tras pase del ‘7’, mostró su satisfacción por el partido del ‘Niño Maravilla’.

“Alexis Sánchez puede jugar donde sea, es fantástico. La actitud que muestra, pelea por cada balón. Es un estrella y es maravilloso tenerlo con nosotros”, dijo tras terminado el cotejo, consignó Express.

Herrera, además, dialogó con el sitio oficial del Manchester United y destacó también su compromiso con el equipo.

“Alexis jugó muy bien, pero lo que me gusta de él es la forma en que lucha cuando el equipo pierde el balón. Él está listo para ser el primer defensor. Va a ser muy importante para nosotros”, señaló.

Recordemos que en diciembre del año pasado, Alexis Sánchez discutió con Herrera en un partido ante el United cuando defendía el Arsenal y le lanzó un particular chilenismo. “¿Y quién te conoce a voh?”. A menos de dos meses de ese episodio, el español lo tiene de compañero y lo llenó de elogios.

It's fair to say @AnderHerrera was impressed with @Alexis_Sanchez's efforts last night! 💪 pic.twitter.com/n8aex6vvF1

— Manchester United (@ManUtd) 27 de enero de 2018