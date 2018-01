¿encontraste un error? avísanos

"El mismo City, la misma pasión": la notable campaña del City para apoyar su rama femenina



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

Una llamativa -y elogiada- campaña fue lanzada por el Manchester City en las últimas horas.

Y es que el conjunto de los ciudadanos apostó por la igualdad y se la jugó con un spot que busca promover la equidad entre sus equipos de fútbol femenino y masculino.

La iniciativa se llama “Same City, Same Passion” (el mismo City, la misma pasión) y tiene como objetivo principal que los hinchas y el público en general apoyen, con en el mismo fervor que a los varones, a su equipo de damas.

En el video se envían distintos tipos de mensajes, los que son acompañados con registro de jugadas de los dos planteles, lo que busca potenciar el amor por un solo club y eliminar todo tipo de barreras.

“El Manchester City ha lanzado Same City, Same Passion, una campaña centrada en promover el fútbol femenino al demostrar que las mismas habilidades, la misma emoción y la misma pasión existen donde sea que se patee una pelota”, anunciaron en un comunicado en el sitio oficial.

Además, el escrito agrega que “Same City, Same Passion ha sido creada para mostrar que las similitudes con el juego masculino son mucho mayores que las diferencias, y que el fútbol masculino y femenino pueden ser disfrutado por todos”.

Eso sí, esto no fue todo. Además, como parte de la iniciativa, el City adelantó que sorteará una camiseta autografiada por Steph Houghton y otra de Vincent Kompany.

“Creo que Same City, Same Passion es una iniciativa brillante y una excelente forma para que todos los fanáticos del Manchester City vean lo que nuestros dos equipos tienen para ofrecer. Hay muchas personas que aún no se dan cuenta de lo increíble que es nuestro equipo de mujeres, la fusión de los canales de redes sociales les dará la oportunidad de ver cuán emocionante es el fútbol femenino”, añadió Kevin Parker, secretario general del club.

Revisa el registro audiovisual a continuación:

