"El corazón del equipo": La definición del United para actuación de Sánchez ante Yeovil

Alexis Sánchez realizó destellos de su clase este viernes por primera vez como jugador del Manchester United.

Ante el Yeovil por la FA Cup, el tocopillano es uno de los grandes protagonistas del cotejo y así lo reconoció el propio club.

A través de sus redes sociales, el club afirmó que “el chileno ha sido el corazón para todo el MUFC”.

33' – The Chilean has been at the heart of everything for #MUFC so far. #FACup pic.twitter.com/AFihdC5UmL

— Manchester United (@ManUtd) January 26, 2018