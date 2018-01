¿encontraste un error? avísanos

En España destacan el buen inicio de Fabián Orellana como jugador del Eibar



Publicado por Marcelo Canario

La última temporada que vivió el chileno Fabián Orellana en el Valencia estuvo lejos de lo que esperaba. El nuevo entrenador Marcelino García le informó a su llegada que no iba a ser considerado en el equipo y que lo mejor seria cambiar de aires. Finalmente el delantero nacional se quedó pero disputó solo un partido, perdiendo la regularidad que venía mostrando hace varias temporadas en el fútbol español.

En diciembre del año pasado Orellana arribó al SD Eibar a préstamo por un año con opción de compra, si es que el cuadro vasco logra mantener la categoría. La temporada del equipo ha sido mas que positiva y actualmente están a cuatro puntos de los puestos que dan cupo a torneos internacionales.

Este buen momento coincidió con el gran nivel que ha mostrado el chileno en los últimos partidos. En su debut, anotó el gol de la victoria frente a Las Palmas y cuando ingresó frente al Atlético Madrid y a Málaga dio destellos de su gran calidad ayudando a subir el nivel ofensivo del equipo.

Las actuaciones del ‘Histórico’ le han valido el reconocimiento de la prensa hispana. El diario Marca destacó el momento del chileno señalando que “Orellana está regateando con maestría el proceso de adaptación que todo futbolista debe superar cuando aterriza en un equipo nuevo, y sus apariciones, todas como revulsivo, han tenido un impacto sobresaliente tanto en el juego como en el marcador”

Además, el medio español destacó la versatilidad del chileno. “La tendencia que el chileno tiene para alejarse de la banda, moverse entre líneas y generar superioridad numérica por dentro, le ha dado un imprevisible al ataque del Eibar. Aún tiene margen de mejora, aunque su calidad ha suplido las dificultades que está encontrando para amoldarse a las exigencias defensivas” expresaron.

A pesar de ser la primera alternativa de cambio para el técnico Jose Luis Mendilibar, desde España ya piden un puesto de titular para el ex Audax Italiano. “A Mendilibar se le acumulan los argumentos para darle una oportunidad en la alineación inicial. Llegó para marcar las diferencias y no está perdiendo el tiempo. Orellana pisa fuerte y ya reclama un lugar entre los once elegidos”.

Esto podría darse el viernes, cuando el Eibar viaje hasta San Mamés para enfrentarse al Athletic de Bilbao, partido crucial por la lucha para clasificar a una copa internacional.

