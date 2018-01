¿encontraste un error? avísanos

Medio español asegura que la UEFA busca a Sánchez por no presentarse a control antidopaje



Publicado por Raúl Galdames

No todo es perfecto en Manchester. Hace algunas horas salió a la luz un problema que podría retrasar el debut de Alexis Sánchez con los ‘Diablos Rojos’ y es que las negociaciones con el Arsenal produjeron un incidente inesperado que salpica a los tres actores.

Y es que todo habría sido causa de una cesión de antidoping que se realizó a inicios de esta semana. Según detalla Sports, el cuerpo antidoping de la UEFA acudió a London Colney, donde entrena el Arsenal, para realizar el examen de rutina que se hace a todos los equipos que participan en las competiciones europeas.

En la lista estaba Alexis Sánchez que ese lunes no estaba en las instalaciones de los ‘Gunners’ porque tenía permiso del club para viajar a Manchester y pasar la revisión médica del United.

El gran problema radica en que el Arsenal no habría informado a la UEFA del viaje del tocopillano, como sucede en todos los casos en que algún jugador no va a las instalaciones. Al no ver al chileno y sin ser informados, el cuerpo antidoping habló con su organización para decir que Alexis se había saltado el control de doping.

Y es que ahora tanto el Manchester United como el Arsenal deberán argumentar a la UEFA el motivo por los que Sánchez no estuvo en el control. Alexis podría debutar mañana, pero este caso podría retrasar el momento en que pise una cancha con la clásica camiseta roja.

