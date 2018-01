¿encontraste un error? avísanos

Entrenador Unai Emery asegura que Lucas Moura "debe buscar otro equipo" y dejar el PSG



Publicado por José Luis Rivera

El brasileño Lucas Moura, que prácticamente no tiene tiempo de juego con el París Saint-Germain, “debe buscar otro equipo”, señaló este martes su entrenador, el español Unai Emery.

“Hablé con él y con todo el respeto que le tengo, no hay opción aquí de que tenga más tiempo de juego, debe buscar otro equipo porque es un ganador“, dijo Emery.

Lucas habló de su situación el martes en L’Equipe: “”El choque es brutal. Estoy asqueado por no jugar, por no poder expresarme como yo lo hacía (…) No estoy contento. Pensaba haber construido algo sólido con el club, pero visiblemente no es el caso…”.

Lucas añadió que podría relanzar su carrera en el campeonato español: “Con mi velocidad y mi técnica, creo que podría rendir” en la Liga, aunque añadió que “poco importa donde vaya; sé de lo que soy capaz y no he sido internacional (34 veces con la selección brasileñá) por azar”.

El París SG parece dispuesto a dejar marchar al brasileño, que juega muy poco desde la llegada al club de su compatriota Neymar y de la joven estrella francesa Kylian Mbappé el pasado verano. Sobre todo, por que el PSG necesita aligerar su masa salarial para respetar las reglas del ‘fair-play’ financiero.

