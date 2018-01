Un ’Diablo Rojo’: Dan a conocer fotografías de Alexis Sánchez con las camisetas del United

¿encontraste un error? avísanos

Es una locura. El mundo del fútbol solo tiene ojos para un jugador en estos momentos y no es Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi: el hombre del momento es Alexis Sánchez.

Luego de que el Manchester United diera a conocer de forma oficial la contratación del chileno, Sánchez dio a conocer sus primeras impresiones luego de firmar por uno de los grandes de Europa. “Estoy encantado de unirme al club más grande del mundo”, fue una de las frases que destacó el sitio web del equipo.

Ahora el equipo que dirige José Mourinho dio a conocer las imágenes donde aparece el ‘Niño Maravilla’ con las camisetas oficiales de los ‘Diablos Rojos’. Cuatro fotografías donde se puede ver a Sánchez con la clásica casquilla roja del Manchester y también con la polera de recambio.

“¡Pose natural en el campo y frente a las cámaras!”, fue la frase que escribió el conjunto que juega en el Old Trafford en su cuenta de Twitter.

Mira acá las imágenes:

A natural on the pitch AND in front of the cameras! 📸 #Alexis7 pic.twitter.com/xRprFt6YAQ

— Manchester United (@ManUtd) January 22, 2018