¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

"No me di cuenta": Marcelo Díaz jugó con camiseta de compañero en clásico ante América



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Nicolás Maureira

El volante chileno Marcelo Díaz pasa por un buen momento en el fútbol mexicano. Es titular indiscutido en los Pumas, sin perderse ningún minuto de las tres fechas que lleva el torneo de Clausura. Además, es el capitán de su equipo.

‘Carepato’, sin embargo, fue noticia ayer no por una jugada destacada en la igualdad sin goles del clásico del D.F. ante América, sino por un particular percance.

Lee también: Pumas con Díaz y Castillo de titulares igualó ante América en el clásico capitalista

Resulta que Díaz se puso la camiseta de su compañero Mauro Formica en el segundo tiempo. El chileno utiliza el dorsal ’23’ y regresó a la cancha del CU con la ’33’ del argentino.

“No me di cuenta. El utilero me la pasó y yo me la coloqué”, explicó Díaz una vez terminado el partido, consignó Record.

Al darse cuenta del error, desde la banca de Pumas le acercaron a Díaz la camiseta que le correspondía.

Tendencias Ahora