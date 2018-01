SanchezIsRed: hinchas del Manechester United ya adelantan la llegada de Alexis

¿encontraste un error? avísanos

Los hinchas del Manchester United ya palpitan la llegada de Alexis Sánchez a los ‘Diablos Rojos’, y para ellos idearon un hashtag donde comentan cada detalle de esta teleserie en torno a su futuro.

Con el #SanchezIsRed los aficionaros calentaron el arribo del tocopillano, quien ya se encuentra en Manchester realizándose las pruebas médicas finales para cerrar su traspaso al conjunto inglés.

“Bienvenido a Old Trafford”, escribieron algunos hinchas, mientras que otros valoraron las gestiones del club por traer a un jugador de la calidad de Sánchez.

Se estima que de aprobar los exámenes médicos, el chileno sea presentado hoy como el nuevo refuerzo del Manchester United.

@Alexis_Sanchez Welcome To The Theatre Of Dreams ! ❤️ Welcome to @ManUtd ! #Alexis #AlexIsRed #SanchezIsRed #WelcomeToUnitedSanchez

— Ahmed Zayan Rasheed (@Xayernn) January 21, 2018