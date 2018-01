¿encontraste un error? avísanos

Preparador de arqueros del Atlas sobre Toselli: "Espero muchísimo más de él"



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

No han sido buenos días para Cristopher Toselli en México. El ahora portero del Atlas no la ha pasado nada bien en su nuevo club, donde ha sido fuertemente criticado por los errores cometidos en su dos primeras actuaciones, las que por cierto han terminado en derrotas.

Pese a esto, hay alguien que si confía en él y que lo respalda de manera férrea. Se trata de Ángel Maldonado, preparador de arqueros del conjunto azteca, quien si bien sabe que el chileno tiene mucho que mejorar, salió a defenderlo ante las críticas.

“Fuimos por Cristopher porque nuestro arquero titular tuvo una lesión grave. Con la directiva empezamos a buscar candidatos en ese momento. Me pidieron mi opinión y yo di el nombre de Toselli. Lo conozco de mi paso por Chile”, partió aclarando Maldonado en conversación con La Tercera.

El portero agregó que “me llamaba la atención que no saliera (al fútbol extranjero). Sobre todo porque tiene mucha personalidad, es muy profesional, es un tipo ganador, pero ahora tiene la oportunidad y estoy seguro de que la aprovechará”.

Al ser consultado por el presente del exgolero de la Universidad Católica, señaló que “desgraciadamente estamos en una crisis como equipo. Al arquero extranjero le piden resultados de inmediato, no lo esperarán mucho, eso lo sabe Toselli. La prensa ha sido brava con él, pero no me espanta, porque sé el nivel que tiene”.

Sobre esto último, Maldonado cree que lo que más le ha costado al nacional es el tema de la altitud y el juego con los pies. No obstante, el funcionario azteca le baja el perfil pues también cree que es solo una cuestión de tiempo y paciencia.

“A Toselli le ha costado, pero yo sabía que sería así. No tanto por la diferencia de niveles, sino porque la altitud complica bastante a los porteros. Para el arquero es bravo el tema de la altura. Poco a poco le ha ido agarrando la mano. El otro factor que le ha costado bastante es que acá se juega mucho con los pies”, agregó.

Concluyendo con que “no estoy conforme, cada vez le pediré más. Sé cuál es su nivel. Hay una parábola que dice que el que mucho tiene, mucho se le exige. Espero muchísimo más de Toselli”.

El formado en La Franja tendrá la oportunidad de revertir esta situación este fin de semana, cuando el Atlas salga a medirse ante el Toluca por la tercera fecha de la Liga MX.

