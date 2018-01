La enorme ironía de los hinchas del Arsenal ante el posible traspaso de Alexis al United

¿encontraste un error? avísanos

Los hinchas del Arsenal ironizaron con la postura de Arsene Wenger, quien estaría feliz de que Alexis Sánchez llegue al Manchester United de Mourinho, rival directo en la Premier League.

Los aficionados reaccionaron de manera ácida, pues compararon la situación que vive el tocopillano actualmente con la que le sucedió a Mathieu Debuchy hace dos años, cuando tuvo la oportunidad de irse a los ‘Diablos Rojos’, pero el entrenador de los ‘gunners’ no lo dejó partir.

“Lo discutí con el entrenador, quien dijo que obviamente no podía ayudar a un rival”, dijo en esa oportunidad el lateral a Canal +.

Sin embargo, y según relata Mirror, pese a que supuestamente Wenger le dijo a Debuchy que no lo vendería a sus rivales, el francés estaría feliz de dejar partir a Sánchez al United.

Es por eso que la ironía en esta situación no pasó desapercibida en la hinchada del Arsenal.

“No vendimos Debuchy y Vermaelen al Manchester United después de Robin van Persie, pero ahora les estamos vendiendo Alexis Sánchez. Broma de un club”

We didn’t sell Debuchy and Vermaelen to Man Utd after RVP but now wer are selling Alexis Sanchez to them.Joke of a club

“Robin van Persie va a United: nadie más irá. Debuchy quiere ir: no vendemos a nuestros rivales. Sánchez: claro, déjanos abrirte la puerta, que pases un tiempo maravilloso. Wenger, Gazidis (director ejecutivo del Arsenal), kroenke (accionista mayoritario del club), entren a la basura”.

RVP goes to United: No one else will go

Debuchy wants to go: We don't sell to our rivals

Sanchez: Sure, let us get the door for you, have a wonderful time

Wenger, gazidis, kroenke, get in the bin #afc

— Tom Mellor (@tmells900) January 14, 2018