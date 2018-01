Prepara su salida: Alexis Sánchez no viajó junto al Arsenal para duelo ante Bournemouth

¿encontraste un error? avísanos

Lo que parecía una jornada normal para Alexis Sánchez y Arsenal previa a un partido de Premier League sufrió un giro importante, luego que se conociera que el chileno no viajó junto al plantel de jugadores que enfrentará este domingo al Bournemouth.

Medios ingleses como The Guardian, Daily Mirror y Sky Sports aseguraron en las últimas horas que el delantero no fue incluido en la nómina que se desplazó para enfrentar en condición de visita el partido por la fecha 23 de la liga inglesa. De paso, se descarta que sea por problemas físicos, luego que participara sin problemas del entrenamiento desarrollado por su equipo el sábado.

La información fue confirmada, luego que el cuadro inglés difundiera los 18 jugadores que fueron incluidos en la nómina oficial que enfrenta el encuentro, donde no apareció ‘Maravilla’.

Here's how we line up for #AFCBvAFC pic.twitter.com/gw3WTb8Pji

— Arsenal FC (@Arsenal) 14 de enero de 2018