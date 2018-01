¿encontraste un error? avísanos

Cristopher Toselli debutó con error que le costó el partido al Atlas por la Copa MX



Publicado por Marcelo Canario

Luego de largas temporadas defendiendo a Universidad Católica, Cristopher Toselli decidió dar el salto y probar su primera experiencia en el extranjero.

El destino fue México. Específicamente al Atlas de Guadalajara, incrementando de esta forma la gran colonia de jugadores chilenos que compiten en suelo azteca.

Sin embargo, su debut no fue el más afortunado. En el marco de la primera fecha de la Copa MX el guardameta fue titular, pero también protagonista de un grosero error junto a su defensa, en una salida que su equipo terminó perdiendo 1-0 frente a Veracruz.

Sobre su amargo debut, el portero nacional comentó tras el partido a la transmisión oficial que “no era lo que esperaba, pero hay una tranquilidad porque me sentí bien. En el primer tiempo no fuimos claros, no fuimos profundos, pero en el segundo mejoramos”.

De esta forma no se tiene certeza si el chileno volverá a la titularidad este fin de semana cuando su equipo enfrente al cuadro de un viejo conocido, el Pumas de la UNAM comandado por el tambien ex cruzado Nicolás Castillo.

En el cuadro rojinegro además fue titular el delantero Ángelo Hennríquez, pero poco pudo hacer para cambiar el marcador final.

En otros duelos de la primera fecha de la Copa, los chilenos Felipe Mora, Martín Rodriguez y Francisco Silva fueron titulares en la derrota de su equipo frente al Alebrijes por 1-0. Por otro lado, Álvaro Ramos y Juan Cornejo sí pudieron festejar con León tras vencer por la cuenta mínima al Mérida.

