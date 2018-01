¿encontraste un error? avísanos

Eric Abidal reveló el mensaje que le envió Lionel Messi durante su tratamiento de cáncer



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

El año 2011 fue crucial para el fútbolista francés, Eric Abidal. Su buen paso en el Barcelona se vio empañado cuando se enteró que sufría un agresivo cáncer al hígado.

No obstante, y tras una ardua batalla, el defensa galo puro recuperarse de la enfermedad. Si bien en la actualidad éste se encuentra totalmente recuperado, Abidal no se olvida de los episodios que debió pasar antes de ganarle a su enfermedad.

“Este dolor lo tengo grabado de por vida. Era insoportable, como un cuchillo abierto. Cuando el doctor me dijo que que debía operarme de nuevo, yo me alegré. Era un sufrimiento que no lo deseo a nadie”, indicó el exdefensor en un reportaje emitido por Canal+.

El francés también recordó una anécdota que le ocurrió junto a Lionel Messi, quien tuvo una singular respuesta al quedar impactado ante su deteriorado aspecto físico.

“Hay algunos que me vieron muy delgado. Les hice un vídeo a los jugadores antes de un partido para animarles. ¿Sabes qué me dijo Messi? No nos envíes más cosas así, que nos hace daño. Yo no lo veía, yo me veía bien y les decía ‘chicos, ánimos’, pero ellos me dijeron que me vieron como un cadáver y esto les dejó hecho polvo“, agregó.

Abidal se retiró a fines del año 2014, luego de jugar 193 partidos y ganar dos Copas de Europa, cuatro ligas y dos Copas del Rey con el plantel azulgrana.

