Matuidi fue víctima de insultos racistas en Italia: árbitro ignoró su reclamo

El centrocampista francés de la Juventus Blaise Matuidi fue víctima el pasado sábado de insultos racistas, durante el partido de Serie A contra el Cagliari en Cerdeña, y fue ignorado cuando pidió al árbitro que interviniera.

“Hoy sufrí racismo durante el partido. La gente débil intenta intimidar con odio. Yo no soy una persona que odia y solo puedo sentir pena por quienes dan mal ejemplo”, dijo Matuidi en un comunicado a la AFP.

“El fútbol es una forma de difundir igualdad, pasión e inspiración, y para eso estoy yo aquí”, dijo el jugador, de 30 años.

El incidente se produjo justo antes del descanso, cuando el internacional francés entró a un defensa del Cagliari. Después se giró con un semblante enojado a la tribuna del Sardegna Arena, según imágenes de la cadena Sky Sport.

A continuación se dirigió al árbitro para pedirle que interviniera. Éste no reaccionó y sus compañeros de equipo Paulo Dybala y Mehdi Benatia calmaron y alejaron a un Matuidi muy nervioso.

El exjugador del PSG había sido víctima de unos hechos similares en un partido a finales de diciembre de la Juventus contra el Verona, club que fue sancionado después con una multa de 20.000 euros (24.000 dólares) por los cánticos racistas lanzados por sus hinchas.

Blaise Matuidi reacting to abuse from the home fans. He tried to notify the ref and was unhappy with outcome. #CagliariJuve pic.twitter.com/e8V3S4dEcJ

— Still Need a CM (@AFC_Gilles) 6 de enero de 2018