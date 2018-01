¿encontraste un error? avísanos

Ederson sobre Bravo: "Trabaja y entrena duro, es normal estar triste cuando no juegas"



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

Imparable. Solo así puede ser resumida la excelente campaña que por estos días protagoniza el Manchester City en Inglaterra. Y es que el conjunto de los ciudadanos es el líder exclusivo del fútbol inglés con 62 unidades.

Si bien dicho exitoso presente se debe al buen manejo de todos los jugadores, no podemos negar que el portero Ederson es una de las piezas claves de esto.

Es que el brasileño no solo ha encargado de custodiar de la mejor manera el pórtico del City, sino que también de mantener en la banca al capitán de la ‘Roja’, Claudio Bravo. Pese a esto, la relación que ambos goleros mantienen es de las mejores y así lo hizo saber el titular al diario inglés, Manchester Evening News.

“Nuestra relación es muy buena. Me ayuda mucho todos los días, he aprendido mucho de él y me respeta a mí y al resto de nuestros compañeros”, indicó el meta.

Al ser consultado por la suplencia de Bravo, este fue enfático en señalar que “trabaja muy duro, da lo mejor de sí en los entrenamientos y obviamente es normal estar triste cuando no estás jugando regularmente pero al final del día, es la decisión del técnico”.

Puntualizando en que “ambos trabajamos muy fuerte y es la decisión del técnico de escoger a quién va a jugar. Los dos estamos trabajando duro, siempre estamos listos para jugar cuando tenemos la oportunidad y damos lo mejor para el equipo”.

