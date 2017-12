La ácida broma de Mohamed El Nenny a Alexis tras la no clasificación de Chile al Mundial

¿encontraste un error? avísanos

El mediocampista del Arsenal, Mohamed El Nenny, le jugó una pesada broma a su compañero Alexis Sánchez, burla directamente relacionada con el próximo mundial de Rusia 2018.

A través de su cuenta de Twitter, el egipcio publicó una imagen invitando a sus compañeros ‘gunners’ a Rusia.

¿Quién vendrá conmigo a Rusia? Fue el mensaje del mediocampista, arrobando a los alemanes Mesut Özil y Shkodran Mustafi. Además de los franceses Olivier Giroud, Alexandre Lacazette y Laurent Koscielny; los españoles Héctor Bellerín y Nacho Monreal; y el colombiano David Ospina.

La particularidad es que todos ellos irán con sus selecciones al Mundial de Rusia.

Al final de su mensaje, El Nenny se refirió al tocopillano, señalando que no había lugar para él.

“Lo siento mi amigo Sánchez. No hay lugar para ti”, cerró.

Who will come with me Russia🏆🏆 😄😁@MesutOzil1088 @MustafiOfficial @_OlivierGiroud_ @LacazetteAlex @6_LKOSCIELNY @HectorBellerin @_nachomonreal @D_Ospina1

sorry my friend Sanchez There is no place for you 😜😁😁@Alexis_Sanchez pic.twitter.com/LftdGE9AJn

— Mohamed ELNeny (@ElNennyM) December 30, 2017