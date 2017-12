¿encontraste un error? avísanos

Sharjah FC decidió prescindir del mediocampista nacional César Pinares



Publicado por Jeser Lara

El mediocampista nacional César Pinares no seguirá el 2018 en el Sharjah FC, equipo de los Emiratos Árabes Unidos, luego que la dirigencia decidiera prescindir de sus servicios.

De esta forma, el ex Unión Española solo alcanzó a estar tres meses en lo que fue su primera aventura fuera de Chile. Jugó siete partidos, específicamente 399 minutos, y no marcó goles.

Pinares se encuentra actualmente en el país para celebrar el fin de año junto a su familia y a la espera de alguna oferta para continuar su carrera profesional.

Antes de irse a suelo árabe, el mediocampista buscó seguir en Unión Española, pero sus intenciones no dieron frutos. “Fue una decisión demasiado complicada. No te imaginas todas las noches que me desvelé dándole vueltas al tema. Pensaba en todo lo que podíamos conseguir con Unión, todo lo que hice para ganarme un puesto de titular, para jugar con la 10 y ser capitán con un cuerpo técnico espectacular”, dijo.

