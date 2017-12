¿encontraste un error? avísanos

Jorge Sampaoli y su versión tras incidente en Argentina: "Fue un hecho totalmente menor"



Publicado por José Luis Rivera

Una particular respuesta entregó el seleccionador argentino Jorge Sampaoli, respecto al incidente que protagonizó en la madrugada del pasado 24 de diciembre con un policía en su natal Casilda.

Luego que se conociera que el entrenador se molestó con un control de tránsito y terminó gritándole “¡Boludo, cobrás cien pesos por mes, gil!”, se disculpó en primer término por medio de una llamada telefónica y luego lo hizo en un comunicado oficial. En el escrito aseguró estar “totalmente arrepentido” y aclaró que “el enojo, en una discusión en la que yo no tenía razón, me hizo decir palabras que no representan en absoluto ni mis convicciones ni mis creencias“.

Por ello llamaron la atención las declaraciones realizadas en la noche del martes en Santiago, en un encuentro con hinchas de Universidad de Chile donde fue consultado sobre el tema y le bajó el perfil.

“Fue un hecho totalmente menor y que terminó en una discusión. Lamentablemente hoy se valoriza mucho ese tema” comenzó señalando Sampaoli, para luego acusar que la reacción crítica que vivió en su país se debe a que “estamos en una sociedad de mucha división y mucha envidia, ver como al otro le va mal”.

La frase llamó la atención en Argentina, donde medios como La Nación afirma en su título que el casildense tuvo “otro discurso” respecto al incidente.

