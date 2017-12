La lluvia de insultos contra Lionel Messi luego de anotar en ’El Clásico’

¿encontraste un error? avísanos

El Barcelona amargó la Navidad al Real Madrid al ganar 3-0 en el estadio Santiago Bernabéu. Con goles de Suárez, Messi y Aleix Vidal, el cuadro catalán quedó más líder que nunca con este triunfo y, además, complicó muchísimo las opciones del elenco ‘merengue’.

Pero ahora salieron a la luz unos videos contra el astro argentino luego de que este anotara su segundo gol.

Corría el minuto 64 y Lionel Messi anotó el segundo gol para el Barcelona por medio de un lanzamiento penal. El 10 corre hacia su derecha y celebra con sus compañeros, frente a la hinchada del Real Madrid. El gesto desató la ira de los hinchas locales lo que significó una lluvia de insultos contra la ‘Pulga’.

Al ganador de cinco Balones de Oro le gritaron de todo: desde cagón hasta hijo de… fueron algunos de los insultos contra Messi.

Mira acá los videos:

Messi actually wished Madrid fans Merry Christmas with that celebration I'm dead pic.twitter.com/m0W43vqgfO

