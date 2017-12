¿encontraste un error? avísanos

Antonio Conte sigue buscando a Vidal para su Chelsea: llamó (otra vez) para convencerlo



Publicado por Pablo Velozo

No se cansa. El director técnico del Chelsea inglés Antonio Conte continúa con la idea de concretar su máximo anhelo: el fichaje del chileno Arturo Vidal.

Recordemos que el estratega tuvo al ‘Rey’ Arturo bajo su mando en el pasado, cuando ambos coincidieron el Juventus. En ese equipo, Vidal era su principal hombre. Un “guerrero”, dijo en más de alguna vez.

Y lo quiere tener nuevamente bajo sus órdenes. En los últimos mercados los ‘Blues’ han intentado conseguir la carta del chileno, pero las negociaciones no han llegado a buen puerto. En parte, por lo cómodo que está el formado en Colo Colo en Alemania junto al Bayern München.

Pero Conte no se rinde. Así lo revela esta jornada el Diario La Cuarta, que cuenta que el entrenador llamó a Arturo Vidal para convencerlo de que se marche a Inglaterra en junio próximo.

“Y Conte no ha reparado en esfuerzos. Fiel a su estilo locuaz y avasallador, el ex mediocampista le tiene las orejas hinchadas al volante de Bayern Munich para convencerlo de que se cambie a Londres”, dice el citado medio.

En relación a esto, la publicación agrega que Conte ofreció un contrato que superaría en un 20% lo que gana actualmente en el conjunto ‘bávaro’. Es decir, alcanzaría 18 millones de dólares por al menos cuatro temporadas.

Por su parte, el Bayern (que pide cerca de 60 millones de dólares por Vidal) buscaría la renovación del chileno que actualmente tiene vínculo hasta 2019. De hecho, si no lo logra pronto, a fines del próximo 2018 el ‘Rey Arturo’ ya podría negociar como agente libre, lo que significaría que si no lo venden antes no recibirán dinero por una posible transferencia.

