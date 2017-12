¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Claudio Bravo aclaró su futuro en Manchester City: "Me quiero quedar"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por José Luis Rivera

Pese a ser suplente del brasileño Ederson en la Premier y en la Champions, el arquero chileno Claudio Bravo se siente cómodo en el Manchester City y afirmó que su deseo es continuar en los ‘Citizens’ para los próximos desafíos.

Luego de convertirse en figura en el avance de los celestes a semifinales de la Copa de la Liga, atajando un penal decisivo en la serie ante Leicester City, el formado en Colo Colo y ex FC Barcelona se refirió a su futuro.

“Me quiero quedar en el Manchester City, tengo la película súper clara. Por ahí han salido cosas como de ir a River Plate, falta mucho para mi retorno”, expresó el nacido en Viluco a CDF Noticias.

“No todo en la vida es fútbol. Nos tiene encantado lo bien que los niños están viviendo en Manchester y dominando el idioma a la perfección, como familia valoramos esas cosas, al margen si estoy compitiendo o no. Es cosa de tener calma, paciencia y seguir trabajando, con la edad que tengo (34) no me vuelvo loco“, agregó.

En tanto, el capitán de la ‘Roja’ se refirió también al emocionante paso del City a las semifinales de la Copa de la Liga, donde fue protagonista. “Estoy feliz porque esta instancia (penales) se me ha dado bien en Colo Colo, en la Selección y ahora acá”, dijo.

“Es bonito todo esto, porque no me toca competir regularmente y por dentro sientes que salvaste la situación, es fundamental estar tranquilo y preparado para cuando me toque jugar”, sentenció.

Tendencias Ahora