Claudio Bravo respalda a Arley Méndez: "Respeto máximo a quien representa nuestra bandera"



Publicado por Pablo Velozo

Entregó su respaldo a Arley Méndez. Claudio Bravo, capitán de la selección chilena de fútbol, apoyó un posible triunfo del cubano nacionalizado chileno en el premio al ‘Mejor de los mejores’ 2017.

Esta jornada el Círculo de Periodistas Deportivos de nuestro país revelará el nombre del deportista chileno más destacado. Y la previa no ha estado exenta de polémica.

Esto luego que algunos referentes, como Denisse van Lamoen y Sebastián Keitel, reprobaran la opción de que Méndez, triple campeón del Mundo en levantamiento de pesas, se quede con el galardón.

“Arley está recién nacionalizado y no es producto de nuestra fabricación” y “para recibir el premio ‘mejor de los mejores’ me parece importante regular que al menos lleven compitiendo 3 o 5 ańos por Chile“, fue el argumento de los antes mencionados, respectivamente. Y la respuesta de Méndez no se hizo esperar: “Solo dicen bobadas”, afirmó.

En medio de esta polémica, el portero del Manchester City quiso entregar su apoyo público a Arley en Redes Sociales: “Independiente de su lugar de nacimiento. Para mí el respeto máximo, a quien representa nuestra bandera con triunfo, valor, respeto y compromiso”, escribió.

Las palabras de Bravo fueron una respuesta directa al mensaje escrito, solo minutos antes, por Keitel en su Twitter oficial. ¿Ganará o no Méndez?

Independiente de su lugar de nacimiento. Para mí el respeto máximo. A quien representa nuestra bandera🇨🇱 con TriunfoValorRespetoCompromiso🏆 — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) 19 de diciembre de 2017

