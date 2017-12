¿encontraste un error? avísanos

Paulo Díaz reveló su admiración por Sergio Ramos: "Es un líder en el campo"



Publicado por Nicolás Maureira

El defensa de San Lorenzo y de la selección chilena, Paulo Díaz, habló nuevamente del interés que tendría el Inter de Milán y reiteró que es un tema que no lo vuelve ‘loco’, además de revelar el jugador al que sigue.

“Lo he escuchado por la prensa. Se puede dar como no se puede dar lo del tema de Europa. Hasta el momento sigo acá en San Lorenzo. Estoy muy tranquilo y muy contento”, señaló en entrevista con El Clarín.

Según la prensa italiana y argentina, el cuadro neroazurro estaría dispuesto a pagar siete millones de dólares para llevarse al chileno.

“Es muy lindo que equipos de categoría de Europa se fijen en mí. Eso es por algo. Es porque me lo gané. No me lo regaló nadie. Y lo disfruto”, indicó.

Sobre los momentos difíciles que pasó en sus primeros seis meses en Argentina cuando no era citado y recibía la burla de los hinchas, Díaz dijo que su familia fue súper importante para sacarlo adelante.

“Siempre tuve el apoyo de mis hermanos, de mis padres y sobre todo de mi novia, que está acá conmigo. En gran parte, yo salí adelante en San Lorenzo gracias a ella. Hace cinco años que estamos juntos. La conozco desde que yo no era nadie. Y ahora que soy todo seguimos juntos”, expresó.

En lo futbolístico, el exjugador de Palestino y Colo Colo reveló su admiración por Sergio Ramos porque “es un líder en el campo y siempre ganador. Me gustaría llegar a ser algo así”, pero advirtió que del central del Real Madrid “no tengo nada. Soy Paulo Díaz. Y tengo que ser Paulo Díaz para que otros niños me vean como yo veo a Sergio Ramos”, puntualizó.

