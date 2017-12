¿encontraste un error? avísanos

Diego Maradona: "Que nadie diga que no trabajo o que sigo en la droga, no aflojo"



Publicado por Jeser Lara

El ex futbolista argentino Diego Armando Maradona relató sus vivencias como entrenador del Al Fujairah dubaití, líder de la liga de los Emiratos Árabes, para que nadie pueda decir que “no” trabaja o que sigue “en la droga”, cubriendo 300 kilómetros todos los días para ir a entrenar, y bromeó incluso con el descubrimiento del nuevo ‘Mascherano’.

“Todo esto te lo quiero contar yo, a vos. Para que nadie te diga que no trabajo, o que yo sigo en la droga. Yo hace 14 años que no consumo, gracias a Dios. Y no aflojo… Pero, como digo siempre, que la cuenten como quieran”, escribió en su cuenta oficial de la red social Facebook.

Además, el ‘Pelusa’ recordó que el Al Fujairah “está primero en el campeonato”, y que esta misma semana va a arreglar, “mano a mano”, las nuevas primas con el jeque. “Hoy ganamos 1 a 0 al Masafi. Jugamos muy bien, incluso erramos un penal. A ellos ya los conocíamos, porque nos habían ganado en la Copa Presidente. Pero hoy la historia fue otra”, explicó.

“En nuestra última práctica, mis jugadores entendieron que los rivales van a darnos pelea, porque somos el equipo a vencer. Y la verdad es que hoy jugaron un partidazo. Los centrales y los marcadores de punta estuvieron geniales. Al-Hafiti ‘Mascherano’ muy bien en el mediocampo, con Mansouri y Bravo, por derecha. El morocho Kossoko, que para mí tendría que estar jugando en el fútbol francés. Y adelante Khalfan, que en cualquier momento te vacuna”, continuó.

En este sentido, el astro argentino afirmó que el equipo “se afianza cada vez más”, gracias “a las charlas” que tiene con su cuerpo técnico. “Somos Maradona, Enrique e Islas, un núcleo de técnicos que queremos sacar esto adelante, y lo estamos haciendo con todo el corazón. Yo tengo que hacer en total 300 kilómetros, todos los santos días, para ir a entrenar a mi equipo, desde Dubai a Fujairah”, concluyó.

