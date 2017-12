¿encontraste un error? avísanos

Louis Van Gaal mató al Dortmund: "No tengo tiempo para hacer grande a un club pequeño"



Publicado por Jeser Lara

El técnico holandés, Louis van Gaal, le dedicó un feroz ‘ninguneo’ al Borussia Dortmund al confesar que recibió ofertas para dirigir al conjunto alemán, aunque las rechazó por un motivo que no le gustará para nada a los hinchas germanos.

En conversación con la cadena Fox Sports, el exDT del Manchester United señaló que “Borussia Dortmund no es comparable al Bayern Munich, así que no. Hoy en día como entrenador no tienes mucho tiempo. No puedo transformar lo suficiente a un equipo pequeño para que se convierta en un gran club”.

Además, comentó que estuvo a punto de dirigir al Bayer Leverkusen de Charles Aránguiz, aunque la opción al final no se concretó.

“Tuve una oferta del Bayer Leverkusen, que es un club que se adapta a mí, con muchos jóvenes talentos”, cerró.

