Tigres de ’Edu’ Vargas y Monterrey definen al campeón del fútbol mexicano en final ’regia’



Publicado por Nicolás Maureira

La gloria eterna para uno y la humillación permanente para otro. Eso se jugarán Monterrey y Tigres de Eduardo Vargas el domingo por la noche cuando definan el título de campeón del torneo Apertura 2017 del fútbol mexicano en el partido de vuelta de la final.

Los enconados rivales del Clásico del Norte, de la ciudad de Monterrey, disputaron el jueves el partido de ida y terminaron empatados 1-1 en un partido de gran tensión.

Nahuel Guzmán, el portero argentino de los Tigres, falló en el cobro de un tiro de esquina y permitió el 1-0 del Monterrey. Tuvo que aparecer el ecuatoriano Enner Valencia, la figura goleadora de los felinos en esta liguilla, para provocar un penalti y cobrarlo él mismo de manera temeraria, al estilo Panenka.

“Tigres fue superior, pero no quiso ganar. Lo que nos faltó fue otro gol, pero me quedó insatisfecho por las oportunidades que tuvimos y no resolvimos”, resumió el brasileño Ricardo Ferretti, entrenador de los felinos.

“La afición de ellos no pesó. No salimos derrotados”, expresó por su cuenta el argentino Antonio Mohamed, técnico de los ‘Rayados’, que considera que su equipo tendrá a favor el apoyo de la afición en su estadio en el partido de vuelta

Para los felinos acabar con esa racha invicta del Monterrey en su cancha es una obligación para evitar perder una segunda final consecutiva, ya que en la correspondiente al Clausura 2017, jugada en mayo, perdieron ante las ‘Chivas’ del Guadalajara.

En esta final, los Tigres van por su sexto título de liga en primera división. Antes se coronaron en las temporadas 1977-78, 1981-82, Apertura 2011, Apertura 2015 y Apertura 2016. Monterrey va por su quinta corona para sumarla a las conseguidas en los torneos México 1986, Clausura 2003, Apertura 2009 y Apertura 2010.

El partido se jugará a las 18.00 horas locales (21.00 horas de Chile) en el estadio Bancomer. En caso de cualquier empate global, se jugarán tiempos extra. Si persistiera la igualdad se ejecutarán penaltis.

