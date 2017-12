¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Paulo Díaz sobre Pablo Guede: "Él me trajo a San Lorenzo y después me soltó la mano"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Jeser Lara

El defensor de San Lorenzo, Paulo Díaz, atraviesa por un gran momento en Argentina.

Ayer, el nacional se matriculó con un gol en la victoria sobre Tigres, ganándose los elogios de la hinchada y prensa local.

Con ese resultado, San Lorenzo se metió en lo más alto de la Superliga de Argentina.

“Tuve unos seis meses en los que sentí el murmullo y hasta las puteadas de la gente en un momento, pero ahora recibo mucho cariño de los hinchas en las redes sociales, en los mismos partidos. Hasta me aplauden. Hoy puedo decir que me siento muy cómodo y muy contento en San Lorenzo. Muchos me hablan de las versiones de pase a Europa, pero no me preocupa eso. Si se tiene que dar, se dará. Y si no se da, no hay problema. Estoy muy bien acá”, señaló el seleccionado nacional.

“Me mantuve tranquilo, nunca me desesperé. Siempre fui consciente de que en cualquier momento esto se podía dar vuelta. Siempre tuve el apoyo de mis hermanos, de mis padres y sobre todo de mi novia, que está acá conmigo. En gran parte, yo salí adelante en San Lorenzo gracias a ella. Fernanda Arenas se llama”, agregó el ExPalestino.

Paulo Díaz se acordó del entrenador que lo llevó a Argentina: Pablo Guede.

El defensa señaló que en Palestino tiene buenos recuerdos de él, pero que en San Lorenzo le ‘soltó la mano’.

“De Palestino, tengo los mejores recuerdos de él. Fue muy importante en su momento. Allá me hizo jugar, me hizo tenerle confianza, me daba todo. Pero acá en San Lorenzo, él me trajo y me soltó la mano en un momento. No sé si lo habrá hecho con alguna intención, no sé… La verdad nunca le pedí explicaciones”, lanzó.

“¿Que Guede no me respaldó tanto? Sentí eso. No sabría decirle por qué habrá sido. Pero ya está, el momento pasó. Le doy las gracias a Guede por lo que hizo por mí en Palestino y por haberme traído a este lindo club”, añadió.

Tendencias Ahora