¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Jorge Sampaoli: "Estoy convencido que vamos a ir al Mundial



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Jeser Lara

El técnico de Argentina, Jorge Sampaoli, aseguró en la previa del duelo con Perú que está ‘convencido’ que la Albiceleste irá al Mundial de Rusia 2018.

“Estos partidos son algo que me entusiasma mucho. Estoy muy esperanzado y confío en que estos futbolistas le darán la posibilidad al pueblo argentino de estar en el Mundial. Estoy convencido que vamos a ir”, dijo.

Lee también: Argentina y Perú se juegan todo en La Bombonera en vital duelo de las Clasificatorias

Además, el ‘hombrecito’ tuvo palabras para la determinación de la AFA de jugar en La Bombonera, agregando que si lo mandan, hay que acatar.

“Siempre dije que me iba a hacer responsable de lo que haga el equipo dentro del campo de juego, que no iba a incidir en ninguna decisión que sea dirigencial. Si me mandaban a jugar al interior (provincias), iba al interior”, añadió.

“El cariño y el afecto de la gente siempre estumula. Ojalá ese aliento nos permita empujar”, cerró.

Tendencias Ahora