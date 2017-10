¿encontraste un error? avísanos

Histórico mundialista peruano: "¿Qué hace el presidente de la FIFA en Argentina?"



Publicado por Raúl Galdames

Sorpresa causaron los dichos del presidente de la FIFA Gianni Infantino, quien señaló en Buenos Aires que “Argentina debe ser un ejemplo en todo el mundo”.

Pero en Perú fue donde más se sorprendieron. Los hinchas y la prensa reaccionaron de mala forma ante la visita del timonel del ente rector del fútbol y Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, junto a Claudio Tapia, mandamás de la AFA, a Argentina un día antes del partido entre la ‘Albiceleste’ y Perú.

Pero hay uno que alzó la voz fuerte y claro en las tierras Incas. Jose Velásquez, mundialista con Perú en 1982, no ocultó su molestia por la visita de Infantino a su rival de turno.

Sobre la reunión con ‘Chiqui’ Tapia, el peruano comentó que “Eso da mucho que hablar y me da mala espina. ¿Qué hace el presidente de la FIFA en Argentina? ¿Por qué no va a otros enfrentamientos? La respuesta es simple: a la FIFA no le conviene que Perú vaya al Mundial y sí le sirve que vaya Argentina porque está el mejor jugador del mundo”.

“Es un Mundial y tiene que estar. Tenemos que mantener la calma y saber que los presionados son ellos”, agrega el Patrón a La Tercera.

El duelo se jugará en La Bombonera luego de la polémica por el cambio de estadio, pero el mediocampista retirado no está preocupado por el recinto y dispara que “cambiaron el escenario porque tienen miedo. La presión la sentirán los argentinos porque tienen la obligación de ganar. Tenemos que mantener la calma. Será una guerra en la cancha”.

