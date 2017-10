¿encontraste un error? avísanos

Pachuca y Necaxa no se dieron daño en juego que tuvo a cinco chilenos en la Liga MX



Publicado por Pablo Velozo

Pachuca y Necaxa, duelo que contó con cinco jugadores chilenos en el terreno de juego, no pasaron del empate 0-0 este sábado en pleito correspondiente a la duodécima fecha del Torneo Apertura del fútbol mexicano.

Por los ‘Tuzos’ el extremo Edson Puch fue titular y jugó 75 minutos, mientras que el delantero Ángelo Sagal comenzó en la suplencia e hizo su ingreso a los 65’ por Jonathan Urretaviscaya.

En tanto, Matías Fernández, Igor Lichnovsky y Manuel Iturra ingresaron desde el primer minuto al campo del Estadio Hidalgo. El ex Fiorentina estuvo en el campo hasta los 71’, cuando fue reemplazado por el ex Huachipato Carlos González, mientras que el ex Valladolid y el ‘Colocho’ jugaron los 90’.

El encuentro contó con escasas ocasiones de gol en ambos pórticos, por lo que no extrañó que el pleito se cerrara con una opaca igualdad en blanco.

Con este resultado, Pachuca se ubicó en el duodécimo lugar con 13 puntos, fuera de la zona de clasificación a los playoffs, mientras que Necaxa se sitúa sexto con 17 unidades, alcanzando un boleto a la liguilla por el título.

