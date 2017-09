¿encontraste un error? avísanos

Christiane Endler y su presente en el Paris Saint-Germain:"El profesionalismo es altísimo"



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

Poco faltaba para que la referi diera el silbato final y Christiane Endler sacaba un tapadón digno de enmarcar, dejando atónitos a todos los presentes.

Y es que la actual portera del París Saint-Germain, no solo se robó todas las miradas en el encuentro que la selección nacional disputó ante el combinado francés hace algunas semanas, sino que también demostró que tiene las habilidades necesarias para defender la misma camiseta que honra Neymar y Mbapeyá.

Pese a esto, la capitana de la “Roja” femenina se toma con calma su presente deportivo, y entregó sus impresiones en conversación con La Segunda.

“La adaptación ha sido más fácil de lo que pensaba”, partió señalando Endler, quien agregó que de momento su única complicación es el idioma, pero que está trabajando en ello para poder “dominarlo, porque como arquera no puedo estar callada”.

Respecto a la diferencia entre el futbol español y el francés, Christiane comentó que aquí “el profesionalismo es altísimo. Se entrena muy duro y el fútbol es tremendamente físico. El fútbol español, de donde venia, tenía más toque, era más bien táctico, con más pases”.

De momento Christiane Endler se encuentra siendo suplente de la polaca Katarzyna Kriedrzynek, quien está firme bajo los tres palos galos desde el 2013. No obstante, esto no es un problema para la chilena que no se angustia ni desespera, ya que sabe que si hace las cosas bien, llegará su anhelado turno.

“Yo sabía desde el principio que venía a pelear el puesto, después de varios años habiendo siendo titular. Pero eso no me afecta. Solo he jugado en los partidos de pretemporada, dos partidos, donde me sentí muy bien”, cerró la nacional.

