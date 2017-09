Vitoria Guimaraes pasó a la historia por alinear su once inicial sin jugadores europeos

¿encontraste un error? avísanos

Una Europa League sin europeos. Así puede ser titulada la actuación del Vitoria Guimaraes, conjunto que pasó a la historia por alinear en el once inicial solo con jugadores nacidos fuera del ‘Viejo Continente’.

Este llamativo hecho se vivió durante el partido que el conjunto portugués disputó contra el FC Salzburgo, encuentro que por cierto finalizó empatado 1-1.

Según se pudo constatar, el conjunto luso se paró en el campo de juego con Douglas Jesús (BRA); Víctor García (VEN), Jubal (BRA), Pedrao (BRA), Konan (CIV); Guillermo Celis (COL), Wakaso (GHA), Paolo Hurtado (PER); Sebastián Rincón (COL), Teixeira (URU) y Raphael (BRA).

Vitoria SC became the first side in European competition to name a starting XI without a single European player pic.twitter.com/Gk6L5UCZbN

— B/R Football (@brfootball) September 14, 2017