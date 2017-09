¿encontraste un error? avísanos

José Velásquez, exseleccionado peruano: "Los argentinos van a coimear al árbitro"



Publicado por Raúl Galdames

La realidad es que cada día queda menos para el 5 de octubre y en toda Sudamérica están atentos a lo que pueda ocurrir en la nueva fecha doble. Perú y Argentina no son la excepción a la regla.

De hecho la previa del partido se comenzó a vivir hace un par de días. José Velásquez, ex jugador peruano que jugó contra la ‘Albiceleste’ para ir al Mundial del 86, alertó al equipo de Gareca. “Los argentinos son cochinos y tratarán de sacar ventaja”, afirmó.

Velásquez dijo en una entrevista concedida al diario Trome de Perú que “ellos van a coimear al árbitro. No importa la nacionalidad, son capaces de todo porque se juegan su pase a Rusia. No lo digo porque se me ocurre, yo he jugado estos partidos. A mí no me vengan con eso de que los tiempos han cambiado. Algo harán, no lo dudes”, expresó en una entrevista concedida al diario Trome de Perú.

De hecho, el ‘Patrón’, como le apodan en Perú, aprovechó la oportunidad para aconsejar a los dirigentes de la federación peruana de fútbol. “Sinceramente, le sugeriría a los dirigentes tomar todas las precauciones. Por ejemplo, llevar su propia alimentación, agua, cocineros, seguridad y no permitir que ningún argentino se acerque por nada del mundo. Ellos no deberían ni siquiera saber dónde concentrará Perú”, disparó.

Incluso el exjugador aprovechó la oportunidad para recordar lo que sucedió en ese partido entre Argentina y Perú en el 86, fue un 2-2 con un gol de Gareca. “No nos dejaron dormir en la previa, nos mojaron la cancha, cuando nos saludamos con ellos (argentinos), nos pusieron mentholatum en la mano para que en el momento que nos refregáramos la cara, nos ardieran los ojos”.

