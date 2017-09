¿encontraste un error? avísanos

Wenger defiende a Alexis de críticas y dice que "no estaba listo para jugar con Chile"



Publicado por Pablo Velozo

Defendió al ‘Niño Maravilla’. El entrenador del Arsenal Arsene Wenger, respondió a los diferentes cuestionamientos que recibió Alexis Sánchez en Inglaterra durante el último fin de semana.

Recordemos que Sánchez fue suplente y solo ingresó 15 minutos, generando críticas de hinchas ‘gunners’ y algunos medios británicos, quienes lo acusan de estar gordo.

“Él no está gordo, su porcentaje de grasa es menor de diez, por lo que no es grasa”, detalló el estratega en declaraciones difundidas por el sitio oficial del Arsenal. “Ya sabes cómo es cuando no ganas, la gente encuentra cada problema”, añadió.

En la misma línea, Wenger recalcó que el tocopillano pronto estará en condiciones de disputar un cotejo completo. “Él es disciplinado, serio y comprometido“, afirmó el adiestrador, quien aprovechó de deslizar una crítica a La Roja: “Alexis no estaba físicamente listo para comenzar tres partidos en una semana, y ciertamente para Chile no estaba completamente listo también”.

Finalmente, Arsene Wenger se refirió a la opinión de Alexis sobre los desafíos deportivos del Arsenal en la presente temporada, teniendo en cuenta que no estarán en Champions League: “Sánchez está enfocado, me ha dicho que está enfocado en la Premier League y la Europa League”.

