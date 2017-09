Alexis Sánchez recibió el premio al Mejor Jugador de la pasada temporada en el Arsenal

¿encontraste un error? avísanos

Antes del duelo entre el Arsenal y Bournemouth, Alexis Sánchez recibió otro galardón para guardar en su vitrina.

El tocopillano recibió el premio al mejor jugador de la temporada 2016-2017. Fue justo cuando iba camino al camarín cuando se le entregó el reconocimiento. Se sacó la foto de rigor y se fue, sin mayor demostración de alegría, al vestuario. Eso sí, saludó a los hinchas antes de salir del campo de juego.

Sánchez protagonizó una verdadera ‘novela’ en el último mercado de pases europeo, donde estuvo muy cerca de partir a Manchester City. Un traspaso que se frustró por problemas de última hora.

Revisa el momento en que el chileno recibió el premio:

#ElNinoMaravilla receives his Player of the Season award for 2016/17

Congratulations, @Alexis_Sanchez 👏 pic.twitter.com/ZPaO3IRSwB

— Arsenal FC (@Arsenal) September 9, 2017