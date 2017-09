¿encontraste un error? avísanos

Carlos Lampe se sinceró con medio boliviano: "Quiero que Chile clasifique al Mundial"



Publicado por Raúl Galdames

No le paran de llover los elogios pese a todo lo que vivió. En Chile y Bolivia lo catalogan como un buen profesional y mejor persona, luego de su respuesta a la Universidad Católica y a lo que escribió en Twitter.

Ahora en Bolivia alaban la actitud que ha tenido el portero de Huachipato, aún cuando reconociera públicamente que espera que La Roja clasifique a la cita planetaria.

El medio boliviano Diez conversó con Lampe, quien declaró sin problemas que “quiero que Chile clasifique al Mundial”.

“Yo llevo un año y dos meses acá y me han tratado muy bien, estoy encariñado con este país y con la selección roja, porque me gusta mucho su estilo de juego. Es un equipo fuerte, que presiona, que nunca se achica, siempre van para delante. Así que me gustaría verlo en Rusia”, añadió el meta.

Después agregó que espera que en los próximos partidos que le quedan a Chile le vaya bien. “Quiero que en estos dos partidos más que le quedan puedan conseguir el boleto”, concluyó.

