¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Signorini, ex PF de la ’Albiceleste’: "Quiero que Argentina quede afuera del Mundial"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Jeser Lara

Fernando Signorini, quien fue preparador físico de Diego Maradona cuando este dirigió a la selección de Argentina, lanzó una ‘bomba’ que sin dudas tendrá coletazos en el país trasandino.

En conversación con Radio Guemes, el profesional sorprendió a todos al decir que le alegraría que la Albiceleste quede fuera del Mundial de Rusia 2018.

“No me preocupa la posibilidad de quedar fuera del Mundial. Sinceramente me alegra. Hace tiempo quiero que Argentina quede afuera de toda las competencias que disputa: es la única forma de que de una vez por todas se termine con este grado vergonzoso e hiriente de desorganización y de corrupción. Hay que cortar por lo sano”, sentenció, en referencia al escándalo dirigencial por el que hoy atraviesa la AFA.

“El resultado es lo que menos importa, lo que importa es el fútbol argentino, volver a las bases, a las fuentes y apostar por quienes tienen los valores que el fútbol tiene que tener”, agregó.

Además, el preparador físico le dio un ‘palo’ a la actual dirigencia encabezada por Claudio Tapia, comentando que no cree que ellos hagan las cosas bien.

“Es mentira que esta dirigencia quiera hacer las cosas bien. Las estructuras no se cambian, los organismos que debieran intervenir no intervienen, los que estaban con Grondona se fueron por la puerta de atrás y no dieron explicaciones. Los nombres cambian pero la filosofía es siempre la misma”, cerró.

Tendencias Ahora