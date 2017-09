¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Mbappé y el fútbol-negocio: "No lo conozco, y no deseo que la gente descubra ese mundo"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Pablo Velozo

Kylian Mbappé, el joven de 18 años que pasó del Mónaco al París Saint-Germain en una operación que ascendió a 180 millones de euros (bonificaciones incluidas) afirma en una entrevista con L’Équipe, que se publica en la edición del viernes, que el fútbol-negocio es “un mundo a evitar”.

“Es un mundo que no conozco. Es un mundo que he descubierto (durante la negociación de su traspaso) y, en serio, no deseo que la gente descubra ese mundo. Esa no es la auténtica cara del fútbol”, afirma la nueva perla del PSG sobre las personas que se mueven en las negociaciones de los traspasos en este deporte.

Al ser preguntado “¿Pensaba que el fútbol-negocio era así?”, él responde: “Cuando te pasa a ti no es lo mismo, es un mundo a evitar”. Mbappé apunta que conserva una “muy buena” relación con Vadim Vasilyev, el vicepresidente del Mónaco.

Un salario de 18 millones de euros brutos por temporada podría ser el argumento de peso que le hizo pasar al París SG, según la prensa. “La gente enciende la televisión, ve eso y se lo creen”, apunta el jugador, que asegura que “la gente que sabe lo que pasó piensa de manera diferente”.

“Quiero convertirme en un gran jugador. Ganar todos los títulos. Eso es lo que quiero. No quiero ser un figurante”, asevera.

Mbappé entró este jueves en la convocatoria del París Saint-Germain para el partido del viernes en Metz, donde podría ya compartir equipo con Neymar y Edinson Cavani

Tendencias Ahora