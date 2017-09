¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Franck Ribéry: "Lo que más me gustaría es terminar mi carrera en el Bayern"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Nicolás Maureira

El futbolista francés Franck Ribéry, compañero de Arturo Vidal en el Bayern München, aseguró que su intención es retirarse en el cuadro bávaro, aunque también se imagina colgando las botas fuera de la Bundesliga.

“Lo que más me gustaría sería terminar mi carrera en el Bayern. Pero eso es algo que no puedo decidir solo. Eso lo deciden también los jefes. Me gustaría concluir mi carrera aquí, pero también tengo el extranjero en mente”, admitió el francés de 34 años en una entrevista publicada hoy en el diario alemán ‘Bild’.

Ribéry llegó en 2007 a Münich. Desde entonces se ha convertido en una de las piezas claves del equipo y en uno de los favoritos de los fans del campeón alemán.

El futbolista tiene contrato hasta 2018 y reconoce que todavía no se ha hablado de un nuevo contrato. “No hemos hablado aún sobre esta situación. Aún hay tiempo suficiente”, declaró.

Respecto a si estaría dispuesto a renunciar a parte de su salario para poder quedarse, Ribéry niega que eso fuera a ser uno de los puntos a discutir.

“Eso no es para nada la cuestión. (El presidente del Bayern, Uli) Hoeness y (el presidente de la junta directiva del Bayern, Karl-Heinz) Rummenigge no funcionan así. El club sabe lo que he dado tanto dentro como fuera del campo”, indicó.

Tendencias Ahora