¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Campos arremetió contra Vidal y Bravo: "Chile comenzó a creer que ganaba con el nombre"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Pablo Velozo

Aumentó sus críticas a La Roja. La figura de la selección boliviana de fútbol Jhasmani Campos, arremetió contra Arturo Vidal y Claudio Bravo a días de la victoria altiplánica sobre Chile en La Paz.

Campos, que ya había lanzado duros recados al ‘Rey Arturo’ una vez terminado el duelo, reiteró sus dardos al volante del Bayern München, añadiendo que “recuerdo las declaraciones de Vidal cuando empatamos en Santiago. Salió a decir que para nosotros era una victoria porque éramos un equipo que se colgó del arco”.

“Chile comenzó a creer que ganaba con el puro nombre… Sabemos lo que es Chile, lo respetamos, pero en el fútbol toda da vuelta, y nada es para siempre. Ahora, ese buen momento, ya no es tan bueno como antes”, detalló el jugador en declaraciones a La Tercera.

En la misma línea, el ídolo boliviano sostuvo que “Vidal cuando fue sustituido se empezó a poner nervioso en la banca. Se puso a discutir con nuestro entrenador y con otros jugadores. Su comportamiento no es bueno como imagen para su país”.

Sin embargo, el futbolista fue aún más duro contra Claudio Bravo, capitán de la escuadra de Juan Antonio Pizzi: “Me sorprendió. En el segundo tiempo me crucé con él. Me decía que no teníamos nada, que no habíamos ganado nada, que no sabíamos jugar fútbol”.

“Son cosas que te dan para pensar. Es insólito que un gran portero, un portero reconocido a nivel mundial, caiga en ese juego”, puntualizó molesto.

Finalmente, Jhasmani Campos aseguró que, más allá de la rivalidad que existe con La Roja, “no festejo que Chile no vaya al Mundial. Me preocupo más de mi rendimiento, del juego de mi Selección. Lo que hagan las otras selecciones no me importa mucho”.

Tendencias Ahora