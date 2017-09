¿encontraste un error? avísanos

Histórico del Arsenal lapidó a Mesut Ozil: "Que deje de esconderse detrás de Sánchez"



Publicado por Jeser Lara

La leyenda del Arsenal, Ian Wright, lanzó duras declaraciones en contra de Mesut Özil, quien hace poco escribió una carta criticando a los históricos por cuestionar constantemente al equipo.

La publicación no le gustó para nada a las leyendas y fue precisamente Wright quien le respondió al alemán.

“¿Por qué no ha firmado todavía? Si lo sientes con fuerza, por qué no has firmado aún”, lanzó el exgunner, quien aseguró que Özil utiliza la situación de Alexis Sánchez para “no asumir su responsabilidad”.

“Que Özil deje de esconderse detrás de Alexis Sánchez. Todo el mundo se pregunta si Alexis seguirá, pero no pasa lo mismo con Özil, que una y otra vez ha sido protegido por Arsene Wenger”, cerró.

