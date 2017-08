¿encontraste un error? avísanos

Lo que sabemos hasta ahora del posible fichaje de Alexis Sánchez en el Manchester City



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Jeser Lara

Pese a que aún no se oficializa la partida de Alexis Sánchez al Manchester City, un mar de especulaciones y rumores han salido al paso asegurando, y posteriormente negando, la salida del ‘niño maravilla’ del elenco ‘gunner’.

Temprano, los medios ingleses (The Sun y Mirror) señalaron que el Arsenal había aceptado los 65 millones de euros que puso sobre la mesa el City, cerrando el fichaje del seleccionado nacional.

Alexis Sanchez has told his Chile team-mates he is going to join Manchester City before the window shuts https://t.co/6AE2AfOrCj pic.twitter.com/cmCtVMQEuh — Mirror Football (@MirrorFootball) August 31, 2017

Más tarde, en Chile aseguraron que Alexis le habría comunicado a sus compañeros de selección su llegada al cuadro de los ‘ciudadanos’, aunque hace poco en Inglaterra lanzaron una ‘bomba’, señalando que el fichaje se habría caído.

Thomas Lemar’s Arsenal switch is off – meaning Alexis Sanchez will not be joining Man City https://t.co/eZWHGI70h1 pic.twitter.com/zzyuzxk8ij — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) August 31, 2017

Esto, pues el francés Thomas Lemar, del Mónaco, le habría dicho que no al Arsenal. Arsene Wenger, al no tener reemplazante para Alexis, habría desistido en la idea de dejarlo partir.

¿Qué pasará ahora con esta teleserie?

The latest as @Arsenal hit a setback in their bid for Lemar – and that's bad news for @ManCity's Sanchez bid: https://t.co/moMCAztR8W pic.twitter.com/nIdvTEh3w9 — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 31, 2017

