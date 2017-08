¿encontraste un error? avísanos

Henry criticó a Arsenal tras derrota ante Liverpool: "¿Por qué se quedaría Sánchez?"



Publicado por Nicolás Maureira

La leyenda francés del Arsenal, Thierry Henry, mandó una dura crítica al equipo dirigido por Arsène Wenger luego de la goleada sufrida ante el Liverpool.

Con Alexis Sánchez hasta los 62 minutos, el conjunto londinense sucumbió con los pupilos de Jürgen Klopp y fue goleado por un contundente 4-0.

El resultado y la actitud de los jugadores molestó a Henry, quien en su función como comentarista de Sky Sports lanzó fuertes descargos hacia el cuadro de Wenger.

“Quería marcharme del estadio. No me sentía identificado con el equipo. Estaba esperando esto. Pasividad. Sabía lo que iba a ocurrir hoy, pero cuando estás ahí, piensas que no va a pasar de nuevo. Es doloroso cómo pierden estos partidos. Como aficionado intentas ser positivo, pero no es agradable de ver”, señaló.

En relación a lo mismo, ‘Tití’ dijo que entiende perfectamente por qué Alexis Sánchez quiere irse del Arsenal.

“¿Por qué se quedaría Alexis después de ver esto, después de este tipo de actuación? Por eso ellos (Alexis y Oxlade-Chamberlain) no han renovado sus contratos. Hay algo que está mal en Arsenal”, comentó, recoge AS.

Por último, Henry criticó la comodidad de los futbolistas del Arsenal.

¿Dónde está el compromiso de estos tipos? Todo lo que se ha visto hoy lleva pasando diez años. La palabra que llevo usando mucho tiempo: confort. Todo el mundo está cómodo en el Arsenal”, cerró.

