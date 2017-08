¿encontraste un error? avísanos

Buffon apunta contra el VAR: "No me gusta, tengo la impresión de estar jugando waterpolo"



Publicado por José Luis Rivera

El legendario portero de la Juventus de Turín, Gianluigi Buffon, mostró ayer sábado sus dudas sobre el asistente de vídeo, utilizado por primera vez en la Serie A esta temporada, y señaló que le da la impresión de “jugar al waterpolo”.

“El asistente de vídeo (VAR) no me gusta, tengo la impresión de estar jugando al waterpolo (un deporte donde el juego se para con frecuencia). No podemos parar cada tres minutos”, declaró el arquero tras el triunfo 4-2 de la Juventus sobre el Génova, duelo en el que ambos equipos obtuvieron un penal después de que el árbitro revisara las imágenes en vídeo.

“Será un instrumento muy útil cuando sea utilizado con mesura. Ahora los árbitros no toman más decisiones, corren el riesgo de perder su sensibilidad“, declaró Buffon, que la semana pasada paró un penal contra el Cagliari, señalado después de que el árbitro recurriera al VAR.

Este sábado la Juventus fue sancionada con un penal tras una falta dentro del área de Daniele Rugani, que en un primer momento el juez no había señalado. Luego el árbitro concedió un penal a la Juventus por mano de un jugador del Génova. En un primer momento tampoco lo concedió y lo señaló cuando repasó las imágenes.

“Hoy no habría cobrado ninguno. Podemos decir que las dos acciones fueron penal, pero sólo en el falso fútbol, en el fútbol de laboratorio”, añadió Buffon.

