UEFA sorteó la fase grupal de la Europa League: Arsenal de Alexis, el gran favorito

Ya se conocieron los grupos. La Europa League, segundo torneo de clubes más importante del ‘Viejo Continente’, tuvo este viernes su sorteo oficial para la nueva etapa del torneo.

En este sentido, hay que destacar que, hasta ahora, dos chilenos estarían siendo parte de la competición, a una semana del cierre libre de pases (31 de agosto): Alexis Sánchez y Jason Silva.

El Arsenal del ‘Niño Maravilla’ iniciará como el gran favorito de la competencia. Los ‘gunners’ quedaron clasificados en el grupo H del evento y deberán enfrentar al BATE Borisov de Bielorrusia, el Colonia alemán y el Crvena Zvezda de Serbia.

Por otro lado, el Apollon Limassol de Chipre, que tiene a Silva en sus filas, quedó en la zona E -una de las más complicadas- y se medirá con el Lyon francés, el Everton inglés y el Atalanta italiano.

Otros clubes importantes que disputarán este torneo son el AC Milan y Lazio de Italia; Villarreal, Athletic Bilbao y Real Sociedad de España; el Hoffenhai alemán y el Marsella de Francia.

The official result of the 2017/18 UEFA Europa League Group Stage draw!

Most competitive group? #UELdraw pic.twitter.com/m04avCzQ5B

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 25 de agosto de 2017