"Es momento de terminar lo que comencé": Ibrahimovic renovó contrato con Manchester United

¿encontraste un error? avísanos

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic renovó por un año con el Manchester United, a pesar de la lesión de rodilla que le mantiene apartado los últimos meses de los terrenos de juego, anunció el club inglés este jueves.

“Estoy aquí para finalizar lo que empecé. Siempre fue mi intención y la del club que me quedase”, explicó ‘Ibra’ en la página de internet de los ‘Diablos Rojos’.

El delantero de 35 años cayó lesionado en un partido de la Europa League ante el Anderlecht el pasado mes de abril.

Una vez que finalizó su vínculo con el cuadro inglés en junio pasado, el atacante fue relacionado con varios clubes como Los Angeles Galaxy de la MLS estadounidense o el AC Milan, pero en las últimas semanas la opción de retornar a Manchester tomó fuerza y se terminó concretando.

.@Ibra_official: "It's time to finish what I started." #TheJourneyContinues pic.twitter.com/uAt4dXfFeX

— Manchester United (@ManUtd) August 24, 2017