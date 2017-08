¿encontraste un error? avísanos

Es oficial: Wayne Rooney confirmó su retiro definitivo de la selección inglesa



Publicado por Raúl Galdames

Sigue haciendo noticia, pero ahora los afectados son los fanáticos. Wayne Rooney anunció el fin de su carrera con la selección inglesa, por lo que no estará presente en el Mundial de Rusia.

Rooney, de 31 años, comunicó al entrenador Gareth Southgate que ya no jugará en la selección inglesa tras ser convocado para los próximos compromisos de los ‘Three Lions’.

“Ha sido fantástico que Gareth Southgate me haya llamado esta semana para decirme que me quería de regreso en la selección. Pero, después de haberlo pensado largamente, le he dicho a Gareth que he decidido retirarme del fútbol internacional”, indicó Rooney en un comunicado.

“Es una decisión muy dura que he conversado con mi familia, mi entrenador en el Everton (Ronald Koeman) y mis personas más cercanas”, continuó.

“Jugar con Inglaterra siempre ha sido especial para mí. Ha sido un privilegio cada convocatoria o designación como capitán. Pero es el momento de retirarse”, señaló.

Rooney explicó que desea poner todas sus energías en el Everton, tras un largo periodo en el Manchester United.

“Una de las pocas cosas que lamento es no haber podido tener éxito en un torneo internacional con Inglaterra. Pero espero que los grandes jugadores que está llevando Gareth pueden dar un paso más”, indicó.

Rooney marcó 53 goles en 119 partidos en la selección inglesa, de la que es su máximo anotador de la historia por delante de Bobby Charlton.

