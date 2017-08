¿encontraste un error? avísanos

Abogado paraguayo del TAS acusó presión de Argentina en fallo del ’Caso Cabrera’



Publicado por Jeser Lara

Gerardo Acosta, abogado paraguayo del TAS, se refirió a las múltiples informaciones publicadas en Argentina respecto al ‘Caso Cabrera’, las cuales señalan que se le restarían los puntos a Chile y Perú, favoreciendo a la ‘Albiceleste.

Acosta, en conversación con el programa radial Fútbol Como Cancha de RPP Noticias, aclaró que no existe tal relación de esas informaciones y agregó que esas publicaciones son una forma de presionar al TAS en su resolución.

“Yo no digo que es imposible, pero no sería acertado. A mí me llamó la atención la información en la prensa Argentina sobre que sería así. Los miembros del TAS ni a su sombra le dicen si algo está resuelto. No le van a decir a nadie. Puede ser que Argentina haya metido presión al difundir eso. No sería inteligente porque no le van a meter presión a nadie”, lanzó.

“Ellos decían que tenían fuentes que daban información. Nosotros tenemos deber de confidencialidad y no vamos a decir a nadie mientras no se notifique el laudo. Es difícil que alguien pueda saber lo que se va a notificar”, cerró.

